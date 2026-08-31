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Info FM Serie A

C’est bouclé pour Robinio Vaz à Hull City

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Robinio Vaz avec la Roma @Maxppp

Hull City a touché sa cible. Le club promu avait fait de Robinio Vaz l’une de ses priorités de fin de mercato estival. Et si le joueur a un temps temporisé, hésitant sur la destination, il a finalement donné son accord pour rejoindre l’Angleterre.

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Ainsi, comme annoncé par Fabrizio Romano, et confirmé par nos soins, il va bien rejoindre Hull City, sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Arrivé à l’AS Roma l’hiver dernier pour un chèque de plus de 25 M€, l’ancien joueur de l’OM quitte donc déjà l’Italie pour découvrir un nouveau championnat.

Pub. le - MAJ le
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