Pep Guardiola répond au conseil représentatif juif de Manchester
Récemment, Pep Guardiola avait fait les gros titres en prenant position dans les conflits qui ravagent le monde actuel et notamment la guerre à Gaza. Un soutien marqué à la Palestine qui avait valu au coach de Manchester City d’être recadré par le conseil représentatif juif de Manchester. « Pep Guardiola est un entraîneur de football. Bien que ses réflexions humanitaires puissent être bien intentionnées, il devrait se concentrer sur le football. Nous avons à plusieurs reprises demandé aux personnalités publiques de faire preuve de vigilance dans le choix de leurs mots, compte tenu des attaques que les Juifs ont dû endurer à travers le monde. »
Ce vendredi, l’Espagnol a été relancé à ce sujet lors de la conférence de presse précédant le match au sommet de Premier Legaue contre Liverpool. Et voici sa réponse. « Pour être honnête, je n’ai rien dit de spécial. Je me dis : pourquoi ne devrais-je pas exprimer ce que je ressens simplement parce que je suis manager ? Je ne suis donc pas d’accord, mais je respecte absolument toutes les opinions. Ce que j’ai dit, en gros, c’est qu’il y a actuellement beaucoup de conflits dans le monde. Combien ? Beaucoup, n’est-ce pas ? Je les condamne tous. Tous. Quand des innocents sont tués, je les condamne tous. » Le message est passé.
