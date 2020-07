Arthur et le Barça négocient un départ anticipé

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe à Barcelone. Dans la journée de lundi, on apprenait qu'Arthur Melo (23 ans), vexé d'être échangé par le Barça à la Juventus contre Miralem Pjanic, décidait de ne plus porter les couleurs blaugranas d'ici son transfert effectif. Il doit pourtant faire partie de la liste de joueurs pouvant affronter Naples en 8e de finale retour de Ligue des Champions le 8 août prochain (à suivre en live commenté).

Visiblement, malgré l'affront et la menace d'une sanction importante, le Barça a entamé des négociations avec le joueur, qui n'est pas rentré du Brésil, pour le libérer plus rapidement de son contrat selon les informations de ESPN. Le futur joueur de la Juventus pourrait même rapidement quitter Barcelone. On devrait en savoir plus dans les journées à venir.