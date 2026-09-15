FC Barcelone : Rodri révèle pourquoi il a dit non au Real Madrid et à José Mourinho

Arrivé au Barça cet été, Rodri aura été au centre de l’un des feuilletons de ce mercato estival. Après sept années passées à Manchester City, le milieu espagnol avait décidé qu’il était temps de découvrir un nouveau défi. Deux géants se sont alors positionnés : le FC Barcelone et le Real Madrid. Finalement, l’ancien Ballon d’Or a choisi la Catalogne, malgré l’intérêt appuyé des Merengues. « Ce n’était pas une décision facile. Dire non au Real Madrid n’est jamais simple, surtout après l’accueil exceptionnel qu’ils m’ont réservé», a-t-il reconnu dans un entretien accordé à Mundo Deportivo.

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Le Real Madrid avait pourtant sorti le grand jeu pour tenter de le convaincre. José Mourinho avait notamment échangé directement avec Rodri afin de lui présenter son projet. « Il a clairement exprimé son désir de me voir venir et ce que je pourrais apporter à l’équipe. L’échange a été très positif. J’ai pris ma décision pour des raisons sportives, en fonction de ce qui me motivait le plus et de ma conviction que c’était là où je pouvais le plus progresser et m’épanouir en tant que joueur», raconte l’Espagnol, qui a même rappelé le Portugais une fois sa décision prise pour le remercier.

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Deco et Hansi Flick ont convaincu Rodri

Deux hommes ont particulièrement pesé dans son choix d’aller en Catalogne : Hansi Flick et Deco. «Le leadership de Deco et Hansi a fait la différence», assure Rodri. Le discours de l’entraîneur allemand l’a notamment séduit par son exigence et son ambition de constamment progresser. «À aucun moment ils ne m’ont mis la moindre pression. Tous ont exprimé leur désir de m’intégrer à l’équipe, de travailler avec moi et de voir ce que je pourrais y apporter. J’ai vraiment apprécié leur approche et leur absence d’anxiété», a-t-il ajouté, lui qui souhaitait une ambiance chaleureuse et familiale.

Rodri assure également que son choix n’a pas été dicté par une volonté de défier le Real Madrid, mais uniquement par des considérations sportives. «Il ne s’agissait pas surtout de me convaincre avec des chiffres, non. C’était plutôt une question de football. J’ai toujours fondé mes décisions sur le mérite sportif, sur l’endroit où je pense pouvoir gagner, être heureux et, surtout, progresser en tant que joueur. C’est pourquoi j’ai choisi le Barça», a ajouté le Ballon d’Or 2024, qui explique avoir passé un été très mouvementé en raison des rumeurs sur son avenir.