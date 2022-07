La Juventus frappe fort avec le joli coup Angel Di Maria !

La suite après cette publicité

Un nouveau départ. Après sept années de bons et loyaux services, Angel Di Maria a officiellement quitté le Paris Saint-Germain. Le 20 mai dernier, le club de la capitale a annoncé le départ de l'Argentin en fin de contrat. Le PSG a ainsi rendu un bel hommage à un élément qui a remporté 18 trophées et qui est devenu le meilleur passeur de l'histoire du club avec 111 offrandes. Une page s'est donc tournée pour Paris comme pour El Fideo.

Arrivé contre un gros chèque de 63 millions d'euros en 2015, l'ancien joueur de Manchester United est parti gratuitement. Une belle affaire. Ce qui n'a pas échappé à plusieurs écuries prêtes à mettre la main sur un élément au CV impressionnant et à l'expérience importante. Rapidement, la Juventus s'est positionnée, souhaitant faire de lui le successeur de Paulo Dybala. Mais le FC Barcelone s'est aussi placé sur lui en cas de départ d'Ousmane Dembélé.

La Juve a convaincu Di Maria

Mais son âge, 34 ans, a un peu refroidi les dirigeants culés qui ont fait de Raphinha (Leeds) leur priorité si jamais la prolongation Dembouz n'aboutissait pas. Récemment, Rosario Central, par le biais de son nouvel entraîneur Carlos Tévez, a fait un bel appel du pied à Di Maria, qui souhaitait rester une année en Europe pour se préparer au Mondial 2022 avant de rentrer dans un an au pays.

Malgré tout, le joueur a pris le temps de la réflexion et hésité. Ce qui a d'ailleurs agacé la Juve, qui a exploré d'autres pistes. Mais finalement, les deux parties se sont rapprochées. Et les Bianconeri ont officialisé l'arrivée d'El Fideo. «C'est un joueur qui n'a guère besoin d'être décrit. Un champion de l'attaque, capable de marquer des buts exceptionnels, mais aussi de faire bouger tout un département, envoyant souvent ses coéquipiers dans les buts. (...) Il s'agit d'Angel Di Maria. Et c'est un joueur de la Juventus. »explique le club dans un communiqué. Après l'Argentine, le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre et la France, Angel Di Maria va découvrir l'Italie.