Al Nassr-Neftchi retardé après l’interception d’un missile en Arabie saoudite

Le match de Ligue des Champions asiatique entre Al-Nassr, le club de Cristiano Ronaldo, et Neftchi Fargana a été retardé d’une heurece lundi soir en Arabie saoudite. Initialement prévu à 21h15, le coup d’envoi a finalement été fixé à 22h15 après l’interception d’un missile balistique tiré en direction de Riyad par les rebelles houthis, selon la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite. Des détonations ont été entendues dans la capitale et une alerte a été envoyée aux habitants, appelés à rejoindre un endroit sûr.

La suite après cette publicité

Malgré cet incident, la rencontre a bien pu se tenir. Le speaker du stade Al-Awwal Park a assuré aux spectateurs que la situation était sous contrôle, tout en leur demandant de rester à leur place. Cristiano Ronaldo n’a pas été perturbé par ce contexte particulier : l’attaquant portugais a trouvé le chemin des filets juste avant la pause, inscrivant ainsi le 981e but de sa carrière.