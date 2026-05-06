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Barça : la femme de Raphinha réagit aux rumeurs sur son avenir

Par Allan Brevi
1 min.
Raphinha célèbre un but @Maxppp

Dans un contexte de fortes spéculations autour de l’avenir de Raphinha au FC Barcelone, les rumeurs évoquant des doutes du Brésilien sur son futur ont rapidement enflammé la Catalogne. Alors que certains médias affirmaient que l’ailier, sous contrat jusqu’en 2028, pourrait être ouvert à un départ après la récente élimination en Ligue des Champions. Mais ces informations ont été largement relativisées en interne, le club ne travaillant pas sur un transfert de l’ancien joueur de Rennes.

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🚨📲 La femme de Raphinha répond aux fausses informations sur le bresilien sur Instagram.
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🚨🇧🇷 Raphinha, en phase d'introspection, a transféré au club les doutes existentiels sur son futur ; tout est ouvert, bien que le scénario le plus plausible soit qu'il continue à tenter de remporter la Ligue des champions et le Ballon d'Or en 2027.

(@joaquimpiera)
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C’est surtout la réaction de son entourage qui a retenu l’attention. Son épouse, Natalia Belloli, a publiquement tourné en dérision ces spéculations sur Instagram, en répondant à une publication relayant les rumeurs avec plusieurs émojis rieurs. Une manière claire de dédramatiser la situation autour de l’international brésilien, alors que plusieurs clubs saoudiens resteraient attentifs à son profil selon la presse espagnole, sans pour autant qu’un départ soit réellement envisagé à court terme. Le joueur de 29 ans est un élément essentiel de Hansi Flick avec encore 19 buts cette saison.

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