Pochettino ne sait pas quand reviendra Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Sergio Ramos a signé un contrat de deux ans avec le PSG cet été, après avoir passé 16 années couronnées de succès au Real Madrid. Seulement, le défenseur espagnol est blessé depuis sa signature et il met bien plus de temps que prévu à revenir en forme. En conférence de presse, Mauricio Pochettino lui-même affirmé qu'il ne savait pas serait disponible le joueur de 35 ans.

«On n’a pas de précision. On espère qu’il pourra être disponible. Il est bien, calme et continue aussi dans sa préparation. On espère qu’il pourra jouer le plus rapidement possible pour que ça le rende heureux. Il a besoin de retrouver le niveau avec ses partenaires», a concédé le coach parisien, qui ne peut donc pas donner de date de retour.