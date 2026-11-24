Première place en vue pour le Real Madrid. Après quatre victoires en autant de rencontres dans cette Ligue des Champions, les Madrilènes peuvent, en attendant le match du PSG contre l’AS Roma mercredi soir, s’asseoir sur le trône provisoirement en cas de succès contre le PSV Eindhoven au Bernabéu ce mardi soir. Les Néerlandais, eux, végètent à la 24ème place avec seulement quatre unités. Si les hommes de José Mourinho sont sur une bonne dynamique avec neuf victoires consécutives toutes compétitions confondues, leurs quatre succès en C1 sont un peu trompeurs puisque trois de ceux-ci ont été obtenus avec seulement un but d’écart et surtout aucun clean-sheet n’a été enregistré pour le moment. La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

La suite après cette publicité

Pour ce match, le Real Madrid est privé de Rodrygo, Asencio, Ferland Mendy et Endrick. José Mourinho aligne donc un 4-2-3-1 avec Courtois dans les buts et une défense Valverde, Militao, Rüdiger et Cucurella. Tchouaméni est accompagné de Bernardo Silva devant la défense tandis que Diomandé et Vinicius sont alignés sur les ailes. Enfin, Güler est le milieu offensif derrière Mbappé, seul en pointe. Bellingham est donc laissé au repos au coup d’envoi et débute sur le banc. En face, Peter Bosz ne peut compter sur Schouten, Plea, Ouaissa, Nagalo et Mauro Junior, tous blessés, et aligne un 4-2-3-1 avec Kovar dans les cages. Dest, Geertruida, Obispo et Kostic composent l’arrière-garde. Sano et Wanner forment le double-pivot tandis que Perisic, Mijnans et Van Bommel évoluent en soutien de Guus Til, l’attaquant de pointe.

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella - Tchouaméni, Bernardo Silva - Diomandé, Güler, Vinicius - Mbappé

PSV Eindhoven : Kovar - Dest, Obispo, Geertruida, Kostic - Sano, Wanner - Perisic, Mijnans, Van Bommel - Guus Til