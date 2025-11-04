Snoop Dogg veut investir dans un club européen historique

Le rappeur américain Snoop Dogg a déclaré vouloir investir dans le Celtic FC et aider le club écossais à revenir au sommet, tout en appelant à un retour de l’ancien entraîneur Ange Postecoglou. Fidèle supporter des Hoops depuis qu’il a reçu un maillot du club en 2005, l’artiste de 54 ans — dont la fortune est estimée à plus de 136 millions d’euros — a interpellé la direction du Celtic, secouée par la démission surprise de Brendan Rodgers et les critiques de son principal actionnaire, Dermot Desmond. Ce dernier a dénoncé le comportement « diviseur » de l’entraîneur nord-irlandais, tandis que les supporters manifestent leur mécontentement contre le conseil d’administration.

Dans une interview exclusive au journal écossais Daily Record, Snoop Dogg a assuré vouloir contribuer financièrement au projet. « Je ne sais pas pour un rôle d’entraîneur, mais en tant qu’investisseur, pourquoi pas. Investir dans le Celtic est quelque chose dont j’ai déjà parlé, et si l’occasion se présente, je suis partant. Le Celtic est un immense club, et les fans veulent voir les meilleurs joueurs dans ce grand stade. Les propriétaires n’ont qu’à demander », a-t-il assuré. Concernant le départ de Rodgers et l’arrivée de Martin O’Neill comme intérimaire, il a ajouté : « J’adore le sport : les joueurs partent, les entraîneurs aussi, et on avance. Il faut beaucoup de respect pour Martin O’Neill, il revient quand le club en a besoin. Mais je pense qu’il faut faire revenir Ange, les fans adoreraient ça. » Devenu récemment coactionnaire du Swansea City, Snoop Dogg avait déjà évoqué son rêve d’ouvrir un food truck de burgers à l’extérieur du Celtic Park.