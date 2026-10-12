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Bordeaux annonce son nouveau président et son nouvel entraîneur

Par Aurélien Macedo
1 min.
Girondins de Bordeaux @Maxppp

Vendus au fonds d’investissement anglais Park Bench pour 1 euro symbolique, les Girondins de Bordeaux reprennent en Régional 1. Le club au scapulaire, monument du football français, vont enfin lancer leur championnat vendredi à 19h contre la réserve de l’Aviron Bayonnais. Et en vue de cette échéance importante, il fallait nommer un nouveau coach et un nouveau président. Dominique Delport va s’occuper de la présidence lui qui a été directeur général d’Havas, Vivendi Content ou VICE Media. De son côté, Arnaud Cormier (50 ans) ancien adjoint de Frédéric Hantz et passé par Alençon et Fougères sera le nouvel entraîneur.

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«Le FC Girondins de Bordeaux annonce la nomination de Dominique Delport en qualité de Président du Club et d’Arnaud Cormier au poste d’entraîneur principal de l’équipe première. Arnaud Saint-André est confirmé dans ses fonctions de Directeur Général», peut-on lire dans un communiqué.

Pub. le - MAJ le
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