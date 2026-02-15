OL : la fierté de Corentin Tolisso, auteur de son 50e but

Présent au micro de Ligue 1+ après la victoire de l’OL contre Nice (2-0), Corentin Tolisso savourait la belle opération comptable des siens. «C’est positif, on a pas fait le meilleur match mais on a mis ce but au pire des moments pour eux, je pense que ça leur a fait mal à la tête. On a pas fait le meilleur match mais c’était un peu mieux en deuxième, c’est la victoire de tout un groupe aujourd’hui. On savait qu’on prenait 5 points d’avance sur l’OM en gagnant ce soir mais on a surtout 11 points d’avance sur la 5e place et ça c’est notre plus grande fierté», a tout d’abord lancé l’expérimenté milieu de l’OL assurant ne pas se préoccuper du contexte marseillais. «On se concentre sur nous, ce qui se passe à Marseille ne nous intéresse pas, on voit ce qui se passe, on en parle entre nous mais comme avec les autres équipes. Après, nous, ce qui nous intéresse, c’est de nous concentrer sur le terrain, sur notre jeu».

Relancé sur son cas personnel, l’ancien joueur du Bayern Munich, auteur de son 50e but ce soir, était logiquement ravi malgré un positionnement inédit. «Aujourd’hui, j’étais beaucoup plus haut sur le terrain, ce n’est pas forcément la position que je préfère, j’aime faire le travail défensif, dans cette positon, je suis souvent dos au jeu et ce n’est pas forcément le plus facile. Il fallait être présent dans la surface, j’ai su l’être donc c’est bien pour l’équipe. Je suis fier d’avoir mis mon 50e but avec mon club formateur, je suis fier de l’avoir mis devant mes enfants, mes parents. C’est symbolique. J’espère en mettre beaucoup plus». Les pensionnaires du Groupama Stadium aussi…