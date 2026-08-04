FIFA : la Maison Blanche dément les coups de fil de Infantino à Trump

La Maison Blanche a rapidement réagi aux informations évoquant une tentative de rapprochement de Gianni Infantino avec l’administration américaine. Alors que le New York Post affirmait que le président de la FIFA cherchait le soutien de Donald Trump et devait notamment échanger avec Marco Rubio, le secrétaire d’État américain, un responsable américain a démenti l’existence de ces contacts. « Il n’y a aucun projet pour que Marco Rubio s’entretienne avec Infantino et il n’y a pas d’appel ce matin », a écrit Dylan Johnson, secrétaire d’État adjoint aux affaires publiques mondiales, avant d’ajouter que le média américain « devrait vérifier ses sources ou simplement nous le demander ».

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Cette mise au point intervient alors que Gianni Infantino traverse l’une des périodes les plus délicates depuis son arrivée à la tête de la FIFA. Selon le New York Post, le dirigeant italo-suisse tenterait de s’appuyer sur ses relations avec l’administration Trump pour consolider sa position après l’échec du projet FIFA Forward Enterprise, qui a déclenché une fronde internationale menée par l’UEFA. Plusieurs sources citées par le média américain estimaient qu’Infantino cherchait avant tout des soutiens politiques pour protéger son avenir, alors que son isolement grandit au sein du football mondial. La Maison Blanche a donc tenu à couper court à ces rumeurs, niant pour l’instant tout échange programmé avec le président de la FIFA.