Samir Nasri brise le mythe Hatem Ben Arfa

"Le plus fort", "le plus gros gâchis", "le plus talentueux", "plus fort que Messi". Hatem Ben Arfa a eu droit à toutes sortes d’éloges ou de qualificatifs au cours de sa carrière, tantôt de la part de joueurs croisés, tantôt des journalistes et observateurs. Dans le podcast RESPECT diffusé sur YouTube, Samir Nasri est revenu sur le parcours de son ex-coéquipier. S’il dit reconnaître un talent exceptionnel, il refuse d’admettre que Ben Arfa fut le meilleur joueur avec qui il ait joué, ou qu’il ait affronté.

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«Si Ben Arfa était le meilleur joueur ? Non, non, non. Hatem, c’est un vrai talent, c’est un gâchis au vu de son talent, il aurait pu faire mieux. Mais ce n’est pas le meilleur avec qui j’ai joué. Moi je trouve que ceux qui disent ça, ils exagèrent. J’ai joué Messi. Non, non, non, je te le dis : non (il n’est pas plus fort que Messi). Hatem, je l’ai vu tous les jours, je l’ai connu à 15 ans, on s’entraînait, on était en équipe de France ensemble. C’est un crack, mais Messi c’est le crack des cracks, vraiment. J’ai joué contre lui en match, ce n’est pas à l’entraînement où tout le monde est fort parce que tu joues sans pression. Je l’ai vu en match, ce qu’il nous a fait… j’ai vu le comportement de mes défenseurs quand ils le jouaient, tu mets des Pampers quand tu joues contre Messi. La vérité, c’était un truc de fou.»