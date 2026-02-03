Coupe de France
CdF : le groupe de l’OM pour affronter Rennes
Match sous haute tension ce soir au Vélodrome. L’OM reçoit le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France, l’un des objectifs de la saison, et ne doit pas se louper après son élimination de la Ligue des Champions. Ce sera aussi le premier match à domicile depuis la claque reçue à Bruges et le nul concédé face au Paris FC.
Olympique de Marseille @OM_Officiel – 10:42
🅢🅠🅤🅐🅓 📋Voir sur X
👥 Les 2️⃣0️⃣ joueurs choisis par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 pour ce 1/8ème de finale de @coupedefranceCA à l'@orangevelodrome 🏟️ #OMSRFC
Pour cela, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 20 joueurs, où ne figurent pas les recrues arrivées lundi. Timber et Nwaneri sont bien présents, tout comme Vermeeren et Kondogbia. Emerson fait son retour et Aguerd est absent, comme redouté. Amir Murillo n’est également pas dans le groupe.
