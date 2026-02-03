Menu Rechercher
Commenter 6
Coupe de France

CdF : le groupe de l’OM pour affronter Rennes

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
OM @Maxppp

Match sous haute tension ce soir au Vélodrome. L’OM reçoit le Stade Rennais en huitième de finale de la Coupe de France, l’un des objectifs de la saison, et ne doit pas se louper après son élimination de la Ligue des Champions. Ce sera aussi le premier match à domicile depuis la claque reçue à Bruges et le nul concédé face au Paris FC.

La suite après cette publicité
Olympique de Marseille
🅢🅠🅤🅐🅓 📋

👥 Les 2️⃣0️⃣ joueurs choisis par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 pour ce 1/8ème de finale de @coupedefranceCA à l'@orangevelodrome 🏟️ #OMSRFC
Voir sur X

Pour cela, Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 20 joueurs, où ne figurent pas les recrues arrivées lundi. Timber et Nwaneri sont bien présents, tout comme Vermeeren et Kondogbia. Emerson fait son retour et Aguerd est absent, comme redouté. Amir Murillo n’est également pas dans le groupe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe de France
Marseille

En savoir plus sur

Coupe de France Coupe de France
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier