Les quatre jours terribles de l’OM

Samedi dernier, l’Olympique de Marseille, ses fans et même certains observateurs rêvaient à quelque chose de grand, de très grand. Les Olympiens pouvaient, en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain, revenir à deux petits points de la première place du classement. Quatre jours plus tard, les joueurs d’Igor Tudor avaient la possibilité de battre Annecy et de se hisser jusqu’en demi-finale de la Coupe de France après avoir éliminés le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain.

Mais, ce jeudi matin, c’est la soupe à la grimace et surtout il restera treize matches pour sauver la saison, à savoir finir deuxième du classement pour se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions. Car l’OM s’est incliné lourdement contre le PSG de Kylian Mbappé, sans vraiment jouer de ses armes habituelles comme l’intensité et le pressing.

Coupe de France : la faute professionnelle de l’OM

Mais le plus gros drame n’est pas franchement là. Alors qu’ils étaient bien embarqués face à la formation de Haute Savoie, Alexis Sanchez et ses copains se sont complètement liquéfiés, à l’image d’un Leonardo Balerdi qui se rappelera de sa soirée, et ont fini par s’incliner aux tirs au but (2-2, 6 t.a.b à 7). Finis donc les rêves de titres. Pau Lopez était abattu en zone mixte et se projetait déjà sur la suite.

« c’est un jour de merde pour tout le monde »

« Dès demain (aujourd’hui, ndlr) on doit penser au championnat. On ne peut pas laisser aller le championnat. Aujourd’hui, c’est un jour de merde pour tout le monde. On doit basculer sur le championnat, il reste 13 matches pour finir la saison, on ne peut pas penser que c’est fini, on doit lutter jusqu’à la fin pour finir deuxième du championnat, parce que tout le monde mérite d’être là », a confessé le portier marseillais.

Mais ce ne sera pas simple, déjà parce que l’OM se déplace à Rennes ce dimanche, mais aussi parce qu’il va falloir aller visiter les antres de Lens, Lyon et Lille pour ne citer qu’eux. Avec la machine monégasque qui s’est relancée et des Artésiens qui continuent leur belle saison, rien n’est assuré aux Marseillais cette année. Et on a du mal à trouver de l’optimisme après ces deux dernières prestations…