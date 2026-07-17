Jhon Durán va se relancer du côté de Benfica

Benfica est sur le point de boucler l’arrivée de Jhon Durán. Selon A Bola, l’attaquant international colombien de 22 ans va rejoindre le club lisboète sous la forme d’un prêt en provenance d’Al-Nassr, qui prendra en charge une partie importante de son salaire. Recruté pour 77 millions d’euros par le club saoudien en janvier 2025, Durán va tenter de relancer une carrière en perte de vitesse.

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Benfica suivait déjà le joueur depuis plusieurs années et avait tenté de le recruter lorsqu’il évoluait au Chicago Fire. Après des passages mitigés à Fenerbahçe puis au Zenit en prêt, le Colombien n’entrait plus dans les plans d’Al Nassr. Il est attendu dans les prochains jours à Lisbonne afin de rejoindre la préparation estivale du club portugais.