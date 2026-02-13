Manuel Neuer envoie une pique au Ballon d’Or

Depuis la création du Ballon d’Or en 1956, un seul gardien a réussi à soulever le Graal. Ce fut le Russe Lev Yachine en 1963. Depuis, plusieurs portiers ont approché le trophée, sans jamais le rafler. C’est le cas de l’Allemand Manuel Neuer qui s’est classé troisième lors de l’édition 2014, malgré sa victoire en Coupe du monde. Un triste bilan pour les gardiens que le joueur du Bayern Munich trouve injuste.

« Oui, mais nous, les gardiens, on l’accepte. Nous n’avons pas vraiment d’attentes à ce sujet. Je pense surtout qu’il y a peu de personnes capables d’évaluer le poste à 100 %. Pour un joueur de champ, tout le monde pense comprendre. Pour un gardien, il faut être allé dans le but, connaître les situations, les automatismes. Il faut une certaine expertise », a-t-il confié à France Football.