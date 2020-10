Qualifs Euro Espoirs : la France étrille le Liechtenstein

Deuxième du groupe 2 des éliminatoires de l’Euro Espoirs 2021 avec 15 points, l’équipe de France comptait trois points de retard sur la Suisse avant le coup d’envoi de son match ce soir. Une rencontre importante à négocier puisqu’en cas de victoire, les Bleuets rejoignaient les Helvètes en tête du classement (mais la Suisse joue demain). Un objectif largement réalisable pour les hommes de Sylvain Ripoll qui affrontaient à Strasbourg le Liechtenstein, bon dernier de la poule avec seulement trois unités au compteur (5 défaites et 1 victoire en 6 matches).

La suite après cette publicité

Le duo Amine Gouiri-Jonathan Ikoné s'est rapidement mis en évidence. A eux deux, le Niçois et le Lillois ont collé un 3-0 aux visiteurs au bout de trente minutes de jeu. Deux buts et une passe décisive pour l'ancien Lyonnais, un but et deux assists pour l'ex-Parisien. L'addition s'est corsée juste avant la pause avec un but contre son camp du pauvre Marxer, bien pressé par un néo Bleuet, le Nantais Randal Kolo Muani. 4-0 à la mi-temps. Le Brestois Romain Faivre a ensuite clos la marque à la 52e minute pour un triomphe facile 5-0. Au classement, les Bleuets restent deuxièmes et espèrent que la Géorgie (4e) posera des problèmes au leader suisse.

Revivez le film du match