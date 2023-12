HAC : Luka Elsner s’inspire de… Napoléon

Septième meilleure défense de Ligue 1 avec 17 buts concédés, Le Havre réalise un retour honorable dans l’élite. À la tête de l’équipe, Luka Elsner, le petit protégé de Bodmer. L’entraîneur du HAC, finalement méconnu du grand public en France, s’est entretenu pour L’Équipe et a livré quelques drôles d’anecdotes. S’il s’est d’abord confié à propos de sa relation avec la famille Lloris, le Slovène a également livré ses plus grandes inspirations.

La suite après cette publicité

«Napoléon m’a le plus fasciné. Il y en a d’autres, Marc-Aurèle, Alexandre le Grand, ou Abraham Lincoln. Mais c’est celui dont je connais le mieux l’histoire. Et sur le côté leadership, c’est le premier exemple qui te vient à l’esprit. Il a su embarquer dans son sillage tout un peuple, ça a été un génie militaire, sociétal aussi car il a mis énormément de choses en place. Il est parti de pas grand-chose puis a fini empereur et dominé une partie de l’Europe. Son ascension est incroyable. Mais je n’envie pas son destin, je n’aurais pas aimé être lui. Et je n’en ai certainement pas du tout le charisme (rire)», admet Luka Elsner, bien destiné à conquérir la première moitié de tableau en championnat.