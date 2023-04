Le FC Barcelone lâche une bombe sur Lionel Messi

La suite après cette publicité

En 2021, le Paris Saint-Germain a réussi un coup de maître en récupérant Lionel Messi gratuitement. Libre après la fin de son contrat au FC Barcelone, l’Argentin avait dit oui au club français, qui lui a offert une juteuse prime à la signature ainsi qu’un salaire exceptionnel. Deux ans plus tard, le champion du monde 2022 se retrouve une nouvelle fois en fin de contrat. Et cette fois-ci, il pourrait faire le chemin inverse en retournant au Barça.

C’est le souhait des supporters depuis le jour où le septuple Ballon d’Or a quitté le club. Joan Laporta, qui a toujours regretté la fin de l’histoire entre La Pulga et le club blaugrana, a continué à draguer publiquement le joueur lors de ses sorties médiatiques. Cela agaçait d’ailleurs le clan Messi l’an dernier. Cette année, beaucoup moins. D’ailleurs, le père et agent du joueur, Jorge Messi, a rencontré le président du Barça à plusieurs reprises ces derniers temps.

Laporta met le feu

Xavi, lui, échange régulièrement par message ou note vocale avec l’attaquant né en 87. Il a d’ailleurs déjà une idée de comment l’utiliser en cas de retour en Catalogne. Un retour qui dépendra aussi de la présence ou non de Sergio Busquets, dont Messi est proche, mais également des capacités financières des Culés. Mais hier au micro de la Cadena SER, Joan Laporta a lâché une petite phrase qui a mis le feu à l’Espagne.

Quand un supporter lui a demandé : «Messi au Barça?», le patron de l’écurie espagnole a répondu : «oui». Ce qui a rendu fous les supporters, qui s’imaginent déjà revoir La Pulga en Catalogne. Laporta n’a rien dit de plus mais il devrait se montrer bien plus bavard ce lundi en conférence de presse. Il est attendu à 11 heures pour s’expliquer sur l’affaire Negreira et sûrement pour en dire un peu plus sur l’avenir de Messi.