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Ligue 3

Ligue 3 : le coup franc exceptionnel d’Adama Diakité face à Versailles

Par Sasha Nahon
1 min.
Adama Diakité @Maxppp
Villefranche 1-2 Versailles

Adama Diakité a inscrit un superbe but sur coup franc pour permettre à Villefranche de revenir au score face à Versailles. Alors que son équipe était menée depuis la 9e minute, le joueur s’est chargé d’un coup franc excentré sur le côté gauche du terrain à la 17e minute.

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D’une magnifique frappe du pied ouvert, il a envoyé le ballon directement dans la lucarne opposée, ne laissant aucune chance au gardien adverse. Un véritable bijou qui a permis à Villefranche d’égaliser seulement huit minutes après l’ouverture du score versaillaise.

Pub. le - MAJ le
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