Transféré à Brest cet été après une très belle saison avec Pau en Ligue 2 (30 matchs, 9 buts, 2 passes décisives), Giovani Versini veut désormais confirmer à l’étage d’au-dessus. L’ailier de 22 ans, freiné par une blessure en octobre, est justement en train de retrouver ses meilleures sensations. Après son très bon match face au PSG en début de saison (0-1), il avait été passeur décisif contre Lorient dès son retour au début du mois (0-2), avant de marquer avec l’équipe de France Espoirs contre l’Italie (1-2) puis l’Angleterre (3-2).

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Outre ces rencontres de prestige, un autre rendez-vous revêtira une dimension particulière pour lui cette saison : le choc face à l’OM, prévu pour le début d’année 2027. Né à Marseille et passé par le club avant son départ pour Clermont en 2024, le Brestois s’est exprimé au micro de Ouest France sur ces retrouvailles à venir : «si on a parlé de l’OM avec Hugo Magnetti à mon arrivée ? Bien sûr, comme c’est notre ville, on en parle dans le vestiaire. L’OM je regarde leurs matchs, les résultats. J’y ai joué sept ans, je suis formé là-bas. Mais je suis un joueur de Brest, même s’il y a Brest - Marseille, je me donnerai à 2000 % pour Brest».