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Officiel Ligue 1

Saud Abdulhamid reste au RC Lens

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Saud Abdulhamid @Maxppp

Après une saison de tous les records à Lens, Saud Abdulhamid va bien prolonger son aventure dans l’Artois. Devenu le premier joueur saoudien à évoluer en Ligue 1, à marquer et à être passeur décisif en Ligue 1, et à remporter la Coupe de France, le latéral de 26 ans a été acheté par les Sang-et-Or, qui ont levé l’option d’achat de 3,5 millions d’euros.

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Prêté par la Roma cette saison, Abdulhamid a signé un contrat jusqu’en 2029 avec le club artésien. Cette saison, il avait disputé 31 matchs toutes compétitions confondues, pour 3 buts et 8 passes décisives. Il va d’ailleurs participer à la Coupe du Monde avec l’Arabie saoudite.

Pub. le - MAJ le
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