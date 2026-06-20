Coupe du Monde 2026 : le Paraguay rage après avoir été victime de la "loi Vinicius Jr" !

La Coupe du Monde 2026 vient de connaître l’un de ses premiers grands moments de controverse. Opposé à la Turquie, le Paraguay s’est imposé au terme d’une rencontre particulièrement tendue, mais le résultat est presque passé au second plan même si cette victoire paraguayenne élimine définitivement la Turquie. La raison ? L’expulsion de Miguel Almirón après l’application d’une nouvelle règle introduite par la FIFA et l’IFAB avant le tournoi. Une première mondiale qui fait déjà énormément parler. L’action s’est produite en toute fin de première période. Lors d’un échange avec le défenseur turc Mert Müldür, Miguel Almirón a été aperçu en train de parler tout en se couvrant délibérément la bouche avec sa main. Un geste devenu fréquent dans le football moderne mais désormais surveillé de très près. Alerté par Müldür puis par l’assistance vidéo à l’arbitrage, l’arbitre Iván Barton a été invité à revoir les images.

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Après visionnage, il a décidé d’expulser le capitaine paraguayen. Une décision historique puisqu’il s’agit de la première application en Coupe du Monde de ce que beaucoup surnomment désormais la « loi Vinicius Jr ». Cette nouvelle disposition repose sur un principe de « présomption de culpabilité ». L’organisation considère que le fait de se couvrir volontairement la bouche lorsqu’on s’adresse à un adversaire, un arbitre ou tout autre acteur du match peut être interprété comme une tentative de dissimuler des propos inappropriés, offensants ou discriminatoires. La règle a été mise en place afin de lutter plus efficacement contre les insultes, les propos racistes et les comportements discriminatoires qui échappaient jusqu’ici aux observateurs et aux experts en lecture labiale. Et cette règle existe évidemment suite à l’incident survenu lors d’un match entre le Real Madrid et Benfica impliquant Vinicius Jr et Gianluca Prestianni. Lors de cette altercation, Prestianni, accusé par Vinicius Jr de propos racistes, s’était exprimé en cachant sa bouche, rendant impossible l’identification précise des propos tenus et alimentant ensuite de nombreuses polémiques.

Une loi qui fait l’unanimité… ou presque

Cet épisode avait accéléré la réflexion de l’IFAB et de la FIFA sur un durcissement réglementaire. Heureusement pour le Paraguay, cette expulsion n’a pas remis en cause l’issue de la rencontre. Les hommes de Gustavo Alfaro ont réussi à conserver leur avantage et à décrocher une victoire importante. Mais l’infériorité numérique a forcément modifié la physionomie du match et laissé beaucoup d’amertume dans les rangs sud-américains. Après la rencontre, le sélectionneur paraguayen Gustavo Alfaro n’a d’ailleurs pas caché son incompréhension. « J’ai du mal à m’adapter à ce nouveau sport, car là il s’agit d’un nouveau sport. Je respecte toutes les nouvelles règles mises en place, mais il arrive que certaines situations soient gérées d’une manière ou d’une autre, et ce que l’on souhaite, c’est la justice : gagner ou perdre parce qu’on a mieux joué que l’adversaire ou parce que l’adversaire a été plus fort », a-t-il lancé en conférence de presse. Avant d’en remettre une couche et d’ironiser sur la situation : « Ils nous ont remis le livret complet des nouvelles règles. Il y a des choses qui sont manipulées, contrôlées. Le temps supplémentaire excessif et injustifié a donné l’impression que tout cela relevait d’un complot. Mais nous étions convaincus que nous pouvions y arriver malgré toutes les difficultés. Dans cette Coupe du Monde, l’intégralité du règlement en dix points a été appliqué au Paraguay, de la première à la dernière page. »

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Une sortie qui prend encore plus de sens lorsqu’on se rappelle que Miguel Almirón avait déjà servi de cobaye pour une autre nouveauté réglementaire depuis le début du tournoi. Lors du match contre les États-Unis, le milieu paraguayen avait provoqué un carton jaune contre Tim Ream après une faute. Mais le VAR était alors intervenu pour appliquer la nouvelle règle de « l’erreur d’identité », permettant de corriger une sanction attribuée au mauvais joueur. Après visionnage des images, l’arbitre avait finalement estimé qu’Almirón avait simulé la faute, annulant l’avertissement de Ream pour adresser un carton jaune au Paraguayen. Deux matches, deux nouvelles règles FIFA inaugurées et désormais une première expulsion historique : difficile de faire plus symbolique. Au Paraguay, certains commencent déjà à penser que Miguel Almirón est devenu malgré lui le visage des nouvelles expérimentations arbitrales de cette Coupe du Monde. Mais du côté de la presse espagnole et anglaise, on salue une règle positive et qui devrait enfin mettre fin aux propos discriminatoires de certains joueurs.