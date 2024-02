PSG : Leipzig attend un appel du pied pour Xavi Simons

Homme fort du RB Leipzig cette saison, avec ses huit buts et neuf passes décisives cette saison Xavi Simons (20 ans) reste un joueur prêté au club allemand par le Paris Saint-Germain. Mais le Néerlandais de 20 ans impressionne les pensionnaires de la Red Bull Arena, à tel point qu’ils voudraient le conserver à l’issue de la saison. Mais le prêt ne comporte pas d’option d’achat et le PSG souhaiterait le rapatrier notamment pour l’après-Mbappé.

Désireux de le conserver, le pensionnaire de Bundesliga attend donc un geste du Paris Saint-Germain pour pouvoir conserver son jeune talent. «Bien sûr que nous aimerions garder Xavi Simons chez nous un an de plus. S’il le souhaite et que le PSG est d’accord, nous sommes totalement ouverts à l’idée», a expliqué Rouven Schröder, le directeur sportif de Leipzig. Un dossier parisien encore compliqué.