PSG : Marquinhos adoube la MNM

Dimanche, le Paris Saint-Germain leader du championnat se déplace à l'Orange Vélodrome pour y affronter l'OM (à suivre en direct commenté ici). Un Classique qui cristallise l'attention entre un PSG « Galactique » avec son redoutable trio Neymar, Messi, Mbappé et une formation olympienne séduisante. Dans une interview accordée au Parisien, le capitaine parisien Marquinhos n'a pu s'empêcher d'évoquer les trois intéressés.

« Chacun a ses qualités propres mais les trois sont des joueurs exceptionnels, qui touchent à l’extraordinaire. Ces mecs sont des génies, tout simplement. Quand je les vois à l’entraînement, je me dis que tout va trop vite dans leur tête, je ne sais pas comment ils font (rires). Nous, parfois, on regarde et on se dit : " Waouh, mais comment ils font ça ? " Ils ont un niveau extraordinaire. C’est bien, nous, on en profite tous les jours, » a ainsi commenté le défenseur central du PSG. Reste à savoir si la MNM tirera son épingle du jeu dimanche soir...

