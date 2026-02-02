Menu Rechercher
Le Bayern Munich en négociations avancées pour un crack des Etats-Unis

Par Chemssdine Belgacem
Par le passé, le Bayern Munich n’a jamais hésité pour recruter des talents jeunes venues de partout dans le monde. Après la réussite Alphonso Davies (Canada) et le pari moins réussi Nestory Irankunda (Australie), les Bavarois veulent maintenant aller observer du côté des Etats-Unis. En effet, le profil de Nimfasha Berchimas aurait tapé dans l’œil du Rekordmeister.

Selon les informations de The Athletic, le Bayern est même en négociations avancées pour recruter l’ailier de 17 ans qui évolue du côté de Charlotte. De l’autre côté de l’Atlantique, celui qui est né en Tanzanie est considéré comme un prodige et a réalisé de nombreuses prouesses avec les équipes de jeunes des USA. Si accord il y a, le transfert n’aura lieu que cet été.

