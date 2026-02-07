Lens : la stat’ qui prouve que Pierre Sage fait déjà partie des grands

Dans l’histoire récente de la Ligue 1, Pierre Sage s’invite déjà à la table des références. Avec 49 points après ses 21 premiers matchs à la tête du RC Lens, le dernier face à Rennes (3-1) ce samedi, le technicien artésien se classe juste derrière des noms lourds du XXIe siècle : Tuchel, Galtier, Blanc, Luis Enrique ou encore Houiller. Une performance d’autant plus remarquable qu’elle est le fruit d’un collectif cohérent, d’une identité claire et d’une régularité impressionnante semaine après semaine.

La suite après cette publicité

Sans faire de bruit, Sage a transformé Lens en machine à points, capable d’imposer son rythme aussi bien à domicile qu’à l’extérieur. Ce total de 49 unités ne dit pas seulement la qualité des résultats, il raconte aussi l’impact immédiat d’un entraîneur sur son groupe. À ce stade de la saison, Lens n’avance plus caché, le club artésien s’installe durablement parmi les cadors, porté par un coach qui, en 21 matchs, a déjà marqué l’histoire du championnat.