Naples : les premiers mots de Tiémoué Bakayoko

Arrivé à Naples, sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de Chelsea, Tiémoué Bakayoko (26 ans), un temps associé au Paris SG durant l'été, a été présenté ce jeudi. Le milieu de terrain a évoqué son bonheur d'avoir atterri chez les Partenopei.

«Gattuso est toujours le même, un peu fou : c’est quelqu’un qui aime travailler, il faut beaucoup donner avec lui. Nous avons une équipe de grande qualité et nous pouvons lutter pour le titre. On prend les matches les uns après les autres. On jouera à chaque fois pour gagner. Naples est une grande équipe, une grande ville avec une grande histoire. J’espère réussir à apporter ma contribution pour réaliser une grande saison. (…) Je donnerai tout pour rendre les supporters heureux», a confié l'international tricolore (1 cape).