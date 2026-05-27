Argentine : Lionel Scaloni donne des nouvelles de Messi

À quelques semaines de la Coupe du Monde (11 juin - 19 juillet), Lionel Messi a fait trembler ses fans. En effet, l’attaquant argentin de l’Inter Miami avait suscité une forte inquiétude physique le week-end dernier, ressentant une douleur à l’ischio-jambier gauche. Le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, s’est ainsi montré rassurant concernant l’état de santé de la Pulga hier. Le coach a affirmé que « les premières nouvelles n’étaient pas si mauvaises » sur la chaîne DSports.

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Scaloni a aussi expliqué la situation du numéro 10, attendu par des millions de fans au Mondial. « Logiquement, on préférerait qu’il ne lui soit rien arrivé. Maintenant, il faut attendre de voir comment il évolue et, surtout, les nouveaux examens qu’ils vont lui faire, j’imagine, pour voir si c’est vraiment comme on le dit » a indiqué le sélectionneur. Si l’Inter Miami peut souffler, un peuple sud-américain sort la tête de l’eau pour son octuple Ballon d’Or.