L3 : Rouen chute à Caen

On avait une superbe affiche pour ce début de huitième journée de Ligue 3. Le leader, Rouen, se déplaçait à Caen, cinquième, pour un derby normand alléchant. Et les Rouennais ont connu leur première défaite de la saison du côté d’Ornano, avec une victoire 3-2 pour les locaux.

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Le club des Mbappé a ouvert le score rapidement, via Dennis Appiah. Et juste avant la pause : scénario fou, avec l’égalisation de Tchokounte (45e), puis, deux buts caennais dans le temps additionnel, via Gnanduillet, auteur d’un doublé (45e+4 et 45e+7). Viana a réduit l’écart en toute fin de partie pour Rouen. Les trois points en poche, Caen remonte à la deuxième place du classement de la Ligue 3, à deux points de son rival du soir.