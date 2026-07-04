Coupe du Monde 2026, Maroc : le but libérateur d’Azzedine Ounahi

Longtemps bousculé par le Canada, le Maroc a finalement trouvé la faille au retour des vestiaires dans ce premier 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Et les Lions de l’Atlas peuvent remercier la connexion entre un joueur actuel du PSG et un ancien de l’OM.

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Sur coup franc, Hakimi sert Ounahi en retrait… et le Maroc prend les devants d’une frappe parfaite ⚽️

Le Maroc mène 1-0.



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Sur une combinaison sur coup franc, Hakimi servait, en effet, Ounahi et ce dernier enroulait parfaitement pour ouvrir le score (0-1, 50e). Libérés par ce but, les Marocains affichent désormais un visage bien plus séduisant et mettent enfin la pression sur la défense canadienne. Les quarts de finale se rapprochent…