Menu Rechercher
Commenter 33
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Maroc : le but libérateur d’Azzedine Ounahi

Par Josué Cassé
1 min.
Azzedine Ounahi avec le Maroc @Maxppp
Canada 0-3 Maroc
winamax
1 5.25 N 3.40 2 1.78 bonus 100€

Longtemps bousculé par le Canada, le Maroc a finalement trouvé la faille au retour des vestiaires dans ce premier 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Et les Lions de l’Atlas peuvent remercier la connexion entre un joueur actuel du PSG et un ancien de l’OM.

La suite après cette publicité

Sur une combinaison sur coup franc, Hakimi servait, en effet, Ounahi et ce dernier enroulait parfaitement pour ouvrir le score (0-1, 50e). Libérés par ce but, les Marocains affichent désormais un visage bien plus séduisant et mettent enfin la pression sur la défense canadienne. Les quarts de finale se rapprochent…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (33)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Maroc
Azzedine Ounahi

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Maroc Flag Maroc
Azzedine Ounahi Azzedine Ounahi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier