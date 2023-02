Manchester United - FC Barcelone : les compositions officielles

Sortez les pop-corns, asseyez vous confortablement dans votre canapé, et préparez-vous à suivre l’un des chocs de cette soirée de Ligue Europa ! Manchester United accueille ce jeudi, à Old Trafford, le FC Barcelone dans le cadre des barrages retour de la compétition. Une rencontre prestigieuse très attendue entre deux prétendants au sacre final, et qui plus est en très grande forme dans leur championnat respectif. Le match aller

s’est soldé sur un match nul spectaculaire au Camp Nou (2-2) et n’a ainsi pas su départager les deux formations, déterminées à en découdre dans ce dernier duel qualificatif pour les 8èmes de finale de C3. Le suspense est donc à son comble à quelques minutes du coup d’envoi. Cette rencontre sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce barrage retour explosif de Ligue Europa, Erik Ten Hag mise sur la continuité en maintenant sa confiance en ses hommes forts des dernières rencontres et son système de jeu préférentiel. Dans son traditionnel schéma articulé en 4-2-3-1, le technicien batave a en effet décidé de titulariser Wout Weghorst en pointe. Ce dernier sera soutenu sur le front de l’attaque par Jadon Sancho, Bruno Fernandes et l’incontournable Marcus Rashford. Fred et Casemiro sont reconduits au milieu, devant une défense où figure le Français Raphaël Varane. Concernant la composition du FC Barcelone, Xavi, privé de plusieurs cadres (Pedri, Gavi, Dembélé), aligne son classique 4-3-3 articulé autour d’un milieu composé de Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Franck Kessié. Performant lors du match aller, Raphinha est reconduit aux côtés de Robert Lewandowski et Sergi Roberto en attaque. Enfin, Jules Koundé est aligné sur le flanc droit de la défense composée également de Ronald Araujo, Andreas Christensen et Baldé.

Compositions des équipes :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Shaw - Fred, Casemiro - Sancho, B.Fernandes, Rashford - Weghorst

FC Barcelone : Ter Stegen - Koundé, Araujo, Christensen, Baldé - Busquets, De Jong, Kessié - Raphinha, Lewandowski, S.Roberto

