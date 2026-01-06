Chelsea : les mots forts d’Enzo Maresca

Ce mardi, Enzo Maresca (45 ans) est sorti du silence après son départ de Chelsea. En effet, l’entraîneur a choisi de publier un long message d’adieu sur Instragram. « "Laissez ce monde un peu meilleur que vous l’avez trouvé." Mon aventure avec Chelsea a commencé par les tours préliminaires de la Conference League. Je pars avec la sérénité intérieure de laisser un club prestigieux comme Chelsea là où il mérite d’être. Je tiens à remercier tous les supporters de Chelsea pour leur soutien au cours des 18 derniers mois. Un soutien essentiel pour se qualifier pour la Ligue des Champions, remporter la Conference League et gagner la Coupe du Monde des Clubs.»

Il a ajouté : «des victoires que je garderai toujours dans mon cœur ! Un merci tout particulier à tous les joueurs qui m’ont accompagné dans ce merveilleux voyage. Je souhaite à tous ceux qui ont partagé chaque instant avec moi beaucoup de succès dans cette seconde moitié de saison et dans l’avenir. Merci Chelsea, de ma part et de celle de ma famille.» Maresca va profiter d’un peu de repos, bien mérité, avant de replonger dans le bain.