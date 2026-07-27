Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de la finale Slavko Vincic prend sa retraite

Par Aurélien Macedo
Slavko Vincic @Maxppp
Espagne 1-0 Argentine
winamax
1 2.25 N 3.05 2 3.60 bonus 100€

Dirigeant la finale de la Coupe du Monde 2026 remportée par l’Espagne contre l’Argentine (1-0 après prolongations), Slavko Vincic a vécu le point culminant d’une très belle carrière. L’arbitre slovène de 46 ans a donc décidé de ranger ce sifflet sur ce match qui restera dans les esprits.

La suite après cette publicité

Auteur d’une très belle carrière où il aura disputé les Coupes du Monde 2022 et 2026, il aura également pris part à 50 matches de Ligue des Champions dont la finale 2024 remportée par le Real Madrid contre le Borussia Dortmund.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier