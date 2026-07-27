Coupe du Monde 2026 : l’arbitre de la finale Slavko Vincic prend sa retraite

Dirigeant la finale de la Coupe du Monde 2026 remportée par l’Espagne contre l’Argentine (1-0 après prolongations), Slavko Vincic a vécu le point culminant d’une très belle carrière. L’arbitre slovène de 46 ans a donc décidé de ranger ce sifflet sur ce match qui restera dans les esprits.

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Auteur d’une très belle carrière où il aura disputé les Coupes du Monde 2022 et 2026, il aura également pris part à 50 matches de Ligue des Champions dont la finale 2024 remportée par le Real Madrid contre le Borussia Dortmund.