PSG, Vitinha : «on a fait un grand match»

Par Maxime Barbaud
1 min.
Vitinha (PSG) et Tonali (Newcastle) @Maxppp
PSG 1-1 Newcastle

Mauvaise soirée pour le PSG. Le champion d’Europe n’a pas réussi à battre Newcastle au Parc des Princes (1-1) au terme d’une prestation collective inquiétante. Non seulement le résultat n’est pas satisfaisant mais la conséquence directe est une sortie du top 8 à l’issu de cette dernière journée de première phase. «C’est difficile car on a tout fait pour gagner et finir top 8, pestait Vitinha sur Canal +. Malheureusement, on voit que dans un match où on a contrôlé, on a beaucoup d’occasions pour gagner. On verra sur qui on va tomber.»

Plus curieusement, le buteur parisien du soir a estimé que son équipe avait réalisé «un grand match» alors qu’une baisse de régime s’est nettement fait ressentir après la sortie sur blessure de Kvaratskhelia. «Je suis content de ce que l’équipe a produit. Il ne faut pas faire la fine bouche. C’est un résultat qu’on ne veut pas, on veut toujours la victoire. Il faut voir le contenu. On a fait grand match contre une équipe très difficile, très physique. On a gâché trop d’occasions pour marquer et gagner.»

Pub. le - MAJ le
