Sénégal - Irak : les compositions officielles

Le Sénégal joue gros contre l’Irak (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Actuellement dernier au classement des troisièmes, les Lions de la Teranga doivent terrasser l’Irak pour espérer voir les 16eme de finale.

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Pape Thiaw mise sur un 4-2-3-1. Mory Diaw est titularisé au poste de gardien. Fautif sur les derniers buts, Kalidou Koulibaly cède sa place à Seck. Il sera associé à Niakhaté en défense centrale. Mbaye fêtera sa première titularisation dans cette coupe du monde 2022. À lui de mettre le feu avec Mané et Sarr s’il ne veut pas que cela soit sa dernière. Son homologue Irakien, Graham Arnold opte pour un 4-3-3. Blessé contre la France, Hussein cède sa place à Alhamadi. On retrouvera Iqbal au milieu de terrain au côté du capitaine Bayesh et Alammari.

Les compositions officielles :

Sénégal :

Irak :

Samedi 27 juin