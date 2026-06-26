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Coupe du Monde

Sénégal - Irak : les compositions officielles

Par Aurélien Bayard
1 min.
Pape Thiaw @Maxppp
Sénégal 1-0 Irak
winamax
1 1.01 N 30.0 2 120 bonus 100€

Le Sénégal joue gros contre l’Irak (une rencontre à suivre en direct commenté à partir de 21h sur Foot Mercato). Actuellement dernier au classement des troisièmes, les Lions de la Teranga doivent terrasser l’Irak pour espérer voir les 16eme de finale.

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Pape Thiaw mise sur un 4-2-3-1. Mory Diaw est titularisé au poste de gardien. Fautif sur les derniers buts, Kalidou Koulibaly cède sa place à Seck. Il sera associé à Niakhaté en défense centrale. Mbaye fêtera sa première titularisation dans cette coupe du monde 2022. À lui de mettre le feu avec Mané et Sarr s’il ne veut pas que cela soit sa dernière. Son homologue Irakien, Graham Arnold opte pour un 4-3-3. Blessé contre la France, Hussein cède sa place à Alhamadi. On retrouvera Iqbal au milieu de terrain au côté du capitaine Bayesh et Alammari.

Les compositions officielles :

Sénégal :

Sénégal

4-2-3-1
Officielle

Irak :

Irak

4-1-4-1
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Samedi 27 juin

  • Uruguay - Espagne (2h) sur beIN Sport 1
  • Cap-Vert - Arabie saoudite (2h) sur beIN Sport 2
  • Égypte - Iran (5h) sur beIN Sport 2
  • Nouvelle-Zélande - Belgique (5h) sur beIN Sport 1
  • Panama - Angleterre (23h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Croatie - Ghana (23h) sur beIN Sport 2
Pub. le - MAJ le
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