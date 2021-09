Liverpool : Mohamed Salah pose une énorme condition pour prolonger !

La suite après cette publicité

Cet été, les clubs de Premier League ont encore dominé le mercato. Avec plus d'un milliard d'euros dépensés en transferts, les clubs anglais n'ont pas de rivaux. Et on le sait, les salaires sont aussi très élevés. Ce qui pousse d'ailleurs les principales stars du championnat à demander régulièrement de nouveaux émoluments à leurs clubs. Une réalité face à laquelle est confrontée Liverpool maintenant.

D'après les informations du Mirror, Mohamed Salah (29 ans) voudrait demander à Liverpool un salaire hebdomadaire de 500.000 livres sterling (soit plus de 580.000 euros). C'est plus du double qu'il gagne actuellement chez les Reds (200.000 livres/plus de 230.000 € par semaine). En effet, avec 99 buts en Premier League au compteur, l'attaquant égyptien souhaiterait un salaire qui reflète son statut et son importance dans l'équipe de Jürgen Klopp.

Un énorme pactole

Sous contrat jusqu'en 2023 avec le club de la Mersey, le Pharaon aux 68 sélections (43 buts) pourrait débuter les négociations avec la direction liverpuldienne, qui a déjà prolongé plusieurs cadres de l'effectif cet été (Van Dijk, Alisson, Henderson...) au lieu de recruter de nouveaux joueurs, Ibrahima Konaté ayant été la seule arrivée du mercato estival du LFC en provenance du RB Leipzig.

Il est actuellement le deuxième joueur le mieux payé de l'équipe première, juste derrière Virgil Van Dijk (salaire hebdo de 220.000 livres/256.000 euros d'après le tabloïd anglais). Et si les dirigeants des Reds venaient à accéder à ses demandes, il deviendrait tout simplement le joueur le mieux payé de l'histoire de son club mais aussi de la Premier League...