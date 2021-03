Le Comité Exécutif de la FFF a validé le calendrier de la saison 2021/2022 !

Ce mercredi, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football se réunissait. Après avoir décidé l’arrêt de la saison amateur, le Comex a également validé le calendrier général des compétitions de la saison 2021/2022 pour la Ligue 1, la Ligue 2, le Trophée des Champions et la Coupe de France.

« La 1ère journée de la saison 2021/2022 aura lieu les vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 août 2021. Trois journées de Ligue 1 Uber Eats (J7, J16 et J19) auront lieu en semaine. La 19ème journée, programmée le mercredi 22 décembre 2021, sera la dernière journée des matchs aller et de l’année civile avant la trêve hivernale. La reprise du championnat en 2022 (20ème journée) aura lieu le week-end du 7, 8 et 9 janvier 2022. Les deux matchs de Play-offs auront lieu les mardi 17 mai et vendredi 20 mai 2022. Les Barrages Ligue 2 BKT, opposant le 18ème de Ligue 2 BKT au 3ème de National 1, ont été fixés les mardi 24 mai (aller) et dimanche 29 mai 2022 (retour) » peut-on lire dans le communiqué. La finale de la Coupe de France aura lieu le dimanche 8 mai 2022 tandis que le Trophée des Champions se jouera le dimanche 1er août 2021.