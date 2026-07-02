Kylian Mbappé se mêle du transfert de Michael Olise au Real Madrid !

Ce sera un des principaux feuilletons du mercato estival. Une fois que cette Coupe du Monde 2026 sera terminée, tout indique que le Real Madrid passera sérieusement à l’attaque pour Michael Olise. Auteur de grosses prestations au Bayern tout au long de la saison, puis avec les Bleus sur les pelouses américaines, l’ancien de Crystal Palace a bien tapé dans l’œil des décideurs merengues. La presse pro-merengue pousse d’ailleurs clairement Florentino Pérez à attirer le Français du côté du Bernabéu.

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Ces derniers jours, les informations venant d’Espagne et d’Allemagne sont d’ailleurs relativement encourageantes pour le club de la capitale espagnole. On y évoque ainsi des craintes réelles de la direction bavaroise concernant l’avenir de leur star, alors qu’une réunion est prévue entre Olise et ses supérieurs à son retour du Mondial. Si l’ailier ne forcera pas un départ et ne partira pas au clash, il y a un nouvel élément à prendre en compte dans ce dossier…

Mbappé s’active

Qui n’est autre que Kylian Mbappé. Effectivement, selon El Chiringuito de Jugones, l’attaquant du Real Madrid serait en train de convaincre son acolyte pour le faire venir à Madrid. Mbappé serait ainsi en train de travailler en coulisses pour aider à mener à bien l’opération, souhaitant retrouver le joueur avec qui il s’entend si bien sur le terrain à Madrid. Et les efforts de KM10 sont en train de payer selon le média, puisqu’Olise est particulièrement réceptif aux arguments du Bondynois.

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Toujours est-il que dans cette histoire, c’est le Bayern qui aura le dernier mot. Ces dernières semaines, les dirigeants bavarois ont multiplié les sorties, fermant clairement la porte. « Comme je l’ai dit précédemment, si le président du Real Madrid Florentino Pérez avait une offre en tête, il peut s’épargner bien des tracas, car nous ne voulons pas vendre Michael », lançait ainsi le président munichois Hebert Hainer mardi. En Espagne, où on rêve de revoir ce duo Mbappé-Olise à l’oeuvre sous la tunique blanche, on parle déjà d’une opération environnant les 200 millions d’euros…