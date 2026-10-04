Gérald Baticle appelle les clubs français à jouer le jeu pour l’Euro Espoirs

Qualifiée pour l’Euro Espoirs 2027 après sa victoire contre le Luxembourg (3-2), samedi à Orléans, l’équipe de France de Gérald Baticle se projette déjà vers le tournoi, qui se déroulera du 16 juin au 3 juillet en Albanie et en Serbie. Au-delà de la satisfaction liée à la qualification, le sélectionneur des Bleuets a lancé un appel aux clubs afin de pouvoir compter sur le groupe qui a décroché son billet. «L’idéal c’est d’avoir les joueurs qui ont acquis la qualification, ont vécu ça ensemble, un vécu commun», estime Baticle, qui souhaite que les clubs français permettent à leurs jeunes joueurs de participer à cette aventure internationale. «Je compte sur tout le monde, l’implication de tous les joueurs, de tous les clubs», a-t-il insisté, tout en reconnaissant que les clubs étrangers, eux, ne feraient pas nécessairement de concessions.

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Cette demande s’appuie notamment sur l’expérience du dernier Euro, en 2025, lorsque Baticle avait dû composer au dernier moment avec une dizaine d’absents malgré plusieurs mois de travail collectif. «En cinq jours, c’est impossible», rappelle-t-il, soulignant la difficulté de reconstruire un groupe et des automatismes dans un délai aussi court. Le sélectionneur défend donc la continuité de l’équipe actuelle et une véritable logique collective : «je trouve que ça a du sens que les joueurs qui ont été chercher la qualification soient présents pour défendre notre drapeau, nos couleurs, notre football national». Baticle cite en exemple l’Espagne, qui, selon lui, «gagne en jeunes» en permettant à ses joueurs d’apprendre à gagner ensemble, afin qu’ils puissent ensuite reproduire ces habitudes au plus haut niveau. «Donc à méditer», conclut-il.