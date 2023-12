Super League : la réaction de la FFF

La décision de la Cour de justice européenne en faveur du projet de la Super League a provoqué une vague de réactions dans le monde du football. Si de rares clubs ont affirmé leur soutien au projet lancé par le Real Madrid et le FC Barcelone, la majorité des écuries ont rejeté cette nouvelle compétition. En France, après la LFP, c’est au tour de la FFF d’exprimer son avis sur la question.

«La Fédération Française de Football prend acte de la décision rendue ce jour par la Commission Européenne de justice (CJUE). À cette occasion, son président Philippe Diallo tient à réaffirmer la position de la FFF et du football français dans son ensemble, profondément attachés à un modèle européen de compétitions ouvertes : 'Les principes de mérite sportif, de solidarité entre le football professionnel et le football amateur, de régulation, de protection de la santé des joueurs et des joueuses, la place des sélections nationales font partie des valeurs fondamentales que nous portons et défendons au bénéfice de l’ensemble de la communauté du football dont les supporters sont l’un des acteurs essentiels. La décision de la CJUE est préoccupante même si plusieurs éléments clés du modèle sportif européen ont par ailleurs été confortés. La FFF soutient l’UEFA et appelle à une large concertation afin de préserver, dans les décisions à venir, l’équilibre et les valeurs d’un modèle sportif auquel nous sommes attachés’», indique le communiqué.