Espagne : le message fort de Santi Cazorla sur Lamine Yamal et Pedri

Depuis 2023, Santi Cazorla fait le bonheur des fans d’Oviedo en Liga (actuellement dernier du championnat). À 41 ans, il est l’actuel capitaine de la formation espagnole et est également l’un de ses plus grands symboles. Récemment interviewé par Mundo Deportivo, le milieu de terrain a évoqué ses souvenirs en sélection. Mais, ce n’est pas tout. Interrogé sur les pépites de la Roja, il a aussi pris le temps de mettre en avant les folles performances de deux internationaux espagnols : Pedri (23 ans) et Lamine Yamal (18 ans), récemment convoqué par Luis de la Fuente.

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« Ce sont deux footballeurs incroyables pour lesquels j’ai de l’admiration. Je vous dirais même un peu plus pour Pedri, en raison du poste qu’il occupe, similaire au mien. Ce sont deux footballeurs qui ont un grand avenir devant eux. Il faut les laisser tranquilles, surtout dans le cas de Lamine, car il est très jeune et il est déjà comparé à Messi et à des joueurs qui ont été stratosphériques. J’ai eu la chance de jouer contre eux à mon âge et c’est aussi un souvenir que je garderai ». En fin de compte, une génération dorée en amène une autre.