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Ligue des Champions

Un international français félicite le PSG après son sacre

Par Jordan Pardon
1 min.
Maxence Lacroix avec Palace @Maxppp

Invité surprise de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial, Maxence Lacroix a rejoint Clairefontaine hier en compagnie de Jean-Philippe Mateta. Les vainqueurs de la Ligue Europa Conférence ont ainsi pu regarder avec leurs coéquipiers la finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal, samedi soir au château.

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Ce dimanche matin dans Téléfoot, le défenseur a exprimé sa joie de voir Paris triompher à nouveau. « Très content pour le PSG, c’est une fierté en tant que Français de voir un club français remporter cette magnifique compétition. » Le défenseur de Crystal Palace retrouvera les six finalistes dès mardi matin (Hernandez, Dembélé, Doué, Barcola, Zaïre-Emery, Saliba).

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