MU : le fils de Wayne Rooney affole l’Angleterre avec un quadruplé

La relève de Wayne Rooney est peut-être déjà assurée à Manchester United ! À seulement 16 ans, Kai Rooney, fils aîné de la légende des Red Devils, a réalisé une prestation exceptionnelle ce mardi avec les U18 mancuniens. Lors de la large victoire face à Burnley (6-0), le jeune attaquant a inscrit un quadruplé. Titulaire à la pointe de l’attaque avec le numéro 9 dans le dos, il a ouvert le score dès la 22e minute d’une reprise du pied gauche dans la surface. Au retour des vestiaires, il a doublé la mise sur penalty (49e), avant de s’offrir un triplé d’une tête sur corner (63e). Trois minutes plus tard, il a inscrit son quatrième but après avoir éliminé un défenseur et résisté à un second avant de conclure du pied droit. Une démonstration qui n’a évidemment pas échappé aux supporters de Manchester United.

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Déjà buteur contre Nottingham Forest (1-1) le 17 octobre, puis passeur décisif lors du succès face à Liverpool (6-3), Kai Rooney commence à se faire un nom dans les équipes de jeunes du club. Sur les réseaux sociaux, certains supporters réclament même avec humour sa présence dans le groupe professionnel pour le déplacement à Chelsea, samedi prochain. Une réaction qui en dit long sur les difficultés actuelles des Red Devils, seulement 16es de Premier League avec sept points après huit journées. De son côté, le jeune attaquant, qui fêtera ses 17 ans lundi prochain, poursuit sa progression avec les U18, actuellement deuxièmes de leur championnat.