Real Madrid : le groupe contre Leipzig avec trois absents

Ce mercredi, le Real Madrid affronte Leipzig dans le cadre de la 3e journée de phase régulière de Ligue des Champions. Un match important pour les Merengues qui restent sur deux victoires inaugurales dans la compétition. Pour enchaîner, les Madrilènes s’appuieront sur leur large succès face au Séville FC ce week-end en Liga (4-1).

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📋✅ ¡Nuestros convocados! 🆚 @RBLeipzig https://t.co/mx5TI3su0s — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 20, 2026

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De son côté, José Mourinho pourra compter sur un groupe presque au complet. Alors que le retour d’Eder Militao en Ligue des Champions est désormais acté, Rodrygo, Raul Asencio et Ferland Mendy, absents de longue date, ne sont toujours pas là. Une escouade suffisante pour prendre le meilleur du RB Leipzig, balayé 6-1 le week-end dernier face au Bayern Munich en Bundesliga.