CdM 2026 : la liste du Canada avec Alphonso Davies et Jonathan David

À quelques jours du début de la Coupe du Monde 2026, le Canada a dévoilé la liste des 26 joueurs retenus pour disputer la compétition à domicile, aux côtés des États-Unis et du Mexique. Sans surprise, les deux cadres de la sélection, Jonathan David et Alphonso Davies, figurent bien dans le groupe appelé par le sélectionneur Jesse Marsch. Une présence attendue malgré une situation physique encore incertaine pour le latéral du Bayern Munich, actuellement en phase de reprise.

La suite après cette publicité

Our stage. Our moment. Our Game Now!



The chosen 26 to represent our nation at a home World Cup! ⬇️



CANMNT x @GatoradeCanada pic.twitter.com/hjffA5H5Ak — CANMNT (@CANMNT_Official) May 29, 2026

Le sélectionneur a également fait appel à plusieurs éléments évoluant en Ligue 1, à l’image de Derek Cornelius (prêté aux Rangers cette saison mais toujours sous contrat avec l’OM) et Moïse Bombito. Le Canada, qui évoluera dans un groupe jugé ouvert, poursuivra sa préparation avec deux rencontres amicales avant d’entrer dans la compétition le 12 juin face à la Bosnie-Herzégovine à Toronto. Une phase finale qui marque un moment historique pour une sélection déterminée à jouer les trouble-fêtes sur son territoire.

La liste complète des 26 joueurs du Canada :

Gardiens : Maxime Crépeau (Orlando), Dayne St. Clair (Inter Miami), Owen Goodman (Crystal Palace)

La suite après cette publicité

Défenseurs : Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hadjuk Split), Joel Waterman (Chicago), Luc de Fougerolles (Fulham), Moïse Bombito (Nice), Alistair Johnston (Celtic Glasgow), Alphonso Davies (Bayern Munich), Alfie Jones (Middlesbrough)

Milieux : Stephen Eustaquio (FC Porto), Ismaël Koné (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choinière (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC), Jonathan Osorio (Toronto)

La suite après cette publicité

Attaquants : Jonathan David (Juventus Turin), Cyle Larin (Southampto), Promise David (Union Saint-Gilloise/BEL), Tani Oluwaseyi (Villarreal)