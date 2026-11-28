À seulement 20 ans et 265 jours, Warren Zaïre-Emery s’apprête à franchir un cap symbolique avec le Paris Saint-Germain. Titulaire annoncé samedi face à Lorient, le milieu de terrain disputera son 200e match sous les couleurs parisiennes. Une longévité impressionnante pour un joueur qui n’a pas encore soufflé ses 21 bougies. Depuis ses débuts lors de la saison 2022/2023, le Titi a déjà disputé 199 rencontres avec le PSG, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus utilisé du club sur la période, derrière Vitinha (219). Il devance Fabián Ruiz (183), Achraf Hakimi (182) et Marquinhos (169). Avec 139 titularisations et 12 952 minutes de jeu, il figure aussi dans le top 5 de ces deux catégories. Son bilan collectif est tout aussi impressionnant avec 130 victoires, deuxième total derrière les 148 de Vitinha. Il a aussi remporté 605 duels, troisième meilleur total parisien derrière Nuno Mendes (762) et Hakimi (697). Luis Enrique n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à son sujet en conférence de presse vendredi. « Warren est un joueur différent, un joueur spécial », a lancé l’Espagnol, avant d’ajouter. « C’est un Titi, quelqu’un qui possède de grandes qualités sur le terrain, mais aussi en dehors. Je sais qu’il aimerait jouer tous les matches ! Demain, il sera titulaire. C’est un joueur important pour nous. »

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L’ascension de Zaïre-Emery est d’autant plus remarquable qu’il a déjà marqué l’histoire du PSG et de la Ligue des Champions par sa précocité. Plus jeune joueur de l’histoire du club à avoir disputé une rencontre professionnelle, à 16 ans et 151 jours, il détient aussi les records de précocité pour les paliers des 50 matches (17 ans et 287 jours) et des 100 matches (18 ans et 316 jours). Il est désormais le 10e Titi le plus capé de l’histoire parisienne et se rapproche de Mamadou Sakho, qui compte 201 apparitions. Il deviendra ainsi le plus jeune joueur à atteindre les 200 matches, un record détenu par Adrien Rabiot, qui avait franchi ce cap à 23 ans et 3 jours. Sur la scène européenne, son parcours est tout aussi exceptionnel. Deuxième plus jeune joueur à atteindre les 20 matches de Ligue des Champions, derrière Lamine Yamal, il est surtout devenu le plus jeune à atteindre la barre des 40 rencontres dans la compétition, à seulement 20 ans et 31 jours. Il devance ainsi Jude Bellingham, João Neves et Iker Casillas. Des chiffres qui témoignent déjà de la place prise par le titi dans le projet parisien.