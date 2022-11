PSG : les raisons de la colère de Kylian Mbappé au début de saison

Kylian Mbappé continue de faire les gros titres en France. Après les nombreuses polémiques qui ont entaché le début de saison du Paris Saint-Germain et du natif de Bondy, malgré les performances très intéressantes sur le terrain de ce dernier, une nouvelle affaire pourrait secouer le club parisien et sa star. En effet, selon les dernières indiscrétions de nos confrères de L'Equipe, les dirigeants du club de la capitale française n'auraient pas payé une grande partie de la rémunération de Kylian Mbappé en septembre dernier. Même si ce retard de paiement aurait été réglé depuis, l'attaquant parisien n'a visiblement pas apprécié cette mauvaise blague de la part de ses dirigeants. D'autant plus que l'attaquant parisien aurait dû attendre jusqu'à la mi-octobre pour voir les choses évoluer, toujours selon le quotidien sportif français.

Le club parisien aurait alors procédé à un remboursement partiel, sans plus d'explication, ce qui aurait continué d'agacer le Tricolore. Ces dernières révélations pourraient expliquer en partie la volonté et l'envie de l'international tricolore de quitter le navire parisien. Déjà insatisfait du recrutement estival du Paris-Saint-Germain, Kylian Mbappé avait souhaité, pendant un temps, quitter le club avec lequel il a atteint la finale de la Ligue des Champions en 2020. Contacté par L'Equipe, l'entourage de Kylian Mbappé a désormais décidé «de ne plus commenter la moindre information», pour le moment en tout cas. Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG, a de son côté fait savoir que «le club avait réglé la totalité des salaires et bonus individuels dus à date au joueur. Comme dans tous les clubs, il arrive qu'il y ait parfois des décalages dus aux modalités de paiement.» Affaire à suivre donc.